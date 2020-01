Funérailles de la femme politique et activiste Táňa Fischerová

Ce mercredi se déroulent au cimetière de Strasnice, à Prague, les funérailles de l’ancienne actrice, écrivaine, femme politique et activiste, Táňa Fischerová, décédée le 25 décembre dernier des suites d’une longue maladie, à l’âge de 72 ans. Ses amis et collaborateurs de longue date prévoient également une soirée du souvenir prévue le 15 janvier prochain à la Malostranská beseda, à Prague. Après avoir siégé à la Chambre des députés entre 2002 et 2006 en tant qu’indépendante, elle s’était présentée à l’élection présidentielle en 2013, la première organisée au suffrage universel direct en République tchèque. Elle avait alors terminé septième. Mère d’un garçon gravement handicapé, Táňa Fischerová a ensuite consacré durant toute sa vie beaucoup de son énergie aux personnes malades et dans le besoin.