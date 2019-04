Fridays for Future : les étudiants participeront de nouveau en mai

Après le 15 mars dernier, où ils s’étaient déjà mobilisés dans le cadre dans le cadre de l’initiative Fridays for Future, les étudiants, lycéens et collégiens tchèques se mettront de nouveau en grève et manifesteront dans les rues du pays les 3 et 24 mai prochains pour exprimer leur mécontentement face à l’inaction des politiques en faveur du climat.

D’ici-là, diverses conférences, rencontres et autres workshops se tiendront dans différents endroits. Il y a un peu plus de quinze jours de cela, plusieurs milliers d’étudiants tchèques avaient participé aux manifestations dans un peu plus d’une quinzaine de villes.