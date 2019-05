Fridays for Future : des milliers de jeunes Tchèques ont à nouveau manifesté pour sauver leur futur

Après le 15 mars dernier, où ils s’étaient déjà mobilisés dans le cadre de l’initiative Fridays for Future, les étudiants, lycéens et collégiens tchèques ont à nouveau manifesté au centre de Prague et dans une vingtaine de villes tchèques ce vendredi. Ils étaient plusieurs milliers à exprimer leur mécontentement face à l’inaction des dirigeants politiques en faveur du climat.

Soutenus par l’ONG Duha, la branche tchèque de Greenpeace, ainsi que par une centaine de scientifiques et académiciens tchèques, les étudiants se mettront de nouveau en grève et manifesteront dans les rues du pays le 24 mai prochain. De même, ils se joindront aux protestations contre le réchauffement climatique prévues fin juin à Aix-la-Chapelle, en Allemagne.