Fraudes aux subventions: TI dépose une plainte contre le chancelier du président

L'ONG Transparency International a annoncé ce vendredi avoir déposé une plainte contre Vratislav Mynář, chancelier du président de la République, pour fraudes aux subventions publiques et européennes. La Télévision publique a révélé qu'il avait obtenu il y a plus de dix ans de manière frauduleuse des fonds du ministère de l'Education et de l'UE à hauteur de 32 millions de couronnes pour la construction d'un gîte dans sa commune d'Osvětimany en Moravie.

ČT avait également révélé récemment que Vratislav Mynář y avait fait creuser sans permis un étang, dont l'eau servirait à produire de la neige artificielle pour sa piste de ski privée.