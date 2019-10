France : un père réclame justice après l'enlèvement de sa fille en Tchéquie

Le père français d'une fille emmenée à l'âge de sept ans en Tchéquie par sa mère tchèque qui en avait la garde demande des comptes à l'Etat français à cause de son inaction dans les procédures judiciaires qu'il avait engagées. Selon France 3, qui rapporte cette affaire, Xavier Couderc a en l'espace de neuf ans déposé 58 plaintes pour non présentation puis enlèvement, entre Prague et la France.

La mère a finalement été incarcérée un an au Venezuela, où elle vivait avec leur fille, suite au mandat d'arrêt international émis à son encontre puis condamnée à 200 jours-amende pour non-présentation d'enfant et enlèvement par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.

En première instance, Xavier Couderc a récemment obtenu 10 000 euros sur le million demandé en réparation du préjudice moral lié à la séparation prolongée avec sa fille. "Ils ont considéré que la justice française n'était pas compétente pour traiter les plaintes de mon client puisque Catherine a été enlevée en République tchèque et non en France", regrette son avocat qui indique qu'il souhaite faire appel.