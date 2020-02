Football : reprise du championnat tchèque ce week-end après la trêve hivernale

Après sa traditionnelle longue trêve hivernale, la Fortuna Liga, le championnat de République tchèque de football, redémarre ce week-end. En match avancé de la 21e journée, ce vendredi, České Budějovice accueille Mladá Boleslav. Parmi les affiches de ce week-end de reprise figure notamment le derby de Vršovice, du nom d’un quartier de Prague, entre les Bohemians et le Slavia, dimanche. Le Viktoria Plzeň se déplace à Opava et le Sparta Prague accueille le Slovan Liberec.

Au terme de la première moitié de la saison et à neuf journées de la fin de la saison régulière, le Slavia Prague, confortablement installé dans son fauteuil de leader, possède une avance de 16 points sur le Viktoria Plzeň, son premier poursuivant. L’intersaison a été marquée par les départs de deux internationaux tchèques : le milieu de terrain Tomáš Souček a quitté le Slavia pour la Premier League et West Ham et l’attaquant Michal Krmenčík le Viktoria Plzeň pour le FC Bruges.