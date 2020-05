Football : reprise du championnat tchèque ce samedi

La Fortuna Liga reprend ce samedi avec un match en retard entre le FK Teplice et le Slovan Liberec, disputé à Teplice (Bohême du Nord) à partir de 18h00. Le match se déroulera à huis clos, le nombre de personnes présentes dans les stades étant limité à 150.

Les autres clubs de première et de deuxième divisions feront leur entrée en piste les 26 et 27 mai.Avant l'interruption le 9 mars dernier, il restait encore six journées à disputer avant les playoffs.

Cette reprise des matchs est perturbée par l’annonce cette semaine de deux cas positifs au Covid-19 parmi les joueurs, dont un au Slavia Prague, leader du championnat.

Si tout se passe bien, la saison 2019-2020 du championnat de République tchèque devrait s’achever le 15 juillet. En cas de problèmes, elle pourrait être prolongée jusqu’au 2 août.