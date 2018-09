Football : plus de mille arrêts en Premier League pour Petr Čech

Avec plus de mille arrêts au compteur, Petr Čech est le gardien le plus prolifique de l'histoire de la Premier League, le championnat anglais de football. Le portier d'Arsenal a arrêté six tirs ce dimanche face à Everton, contribuant au succès de son équipe (2-0).

Petr Čech a ainsi gardé ses cages inviolées pour la première fois de la saison. En quatorze ans en Premier League, sous les couleurs de Chelsea puis d'Arsenal, l'ancien gardien du Stade Rennais a réalisé un total de 1003 arrêts.

Le portier tchèque détient le record devant son collègue américain Tim Howard, qui, avec Manchester puis Everton, avait comptabilisé 992 arrêts entre 2003 et 2016.