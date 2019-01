Football : Petr Čech décide de mettre un terme à sa carrière professionnelle

Le gardien de but tchèque Petr Čech mettra fin à sa carrière professionnelle à la fin de la saison 2018/2019. L'actuel portier d'Arsenal, âgé de 36 ans, a annoncé sa retraite ce mardi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Il ne prolongera pas son contrat chez Arsenal qui expire en juin prochain. « C’est ma vingtième année en tant que joueur professionnel, et je pense que c’est le bon moment pour annoncer que je partirai à la fin de la saison, a expliqué le gardien international. « Je continuerai à travailler dur à Arsenal pour gagner un trophée de plus cette saison », a-t-il ajouté.

Avec plus de mille arrêts au compteur, Petr Čech est le gardien le plus prolifique de l'histoire de la Premier League, le championnat anglais de football.

Il a débuté au Sparta Prague avant le Stade Rennais en France. En 2004, Petr Čech a rejoint le club anglais de Chelsea pour onze ans, avant de partir chez le rival Arsenal en 2015.