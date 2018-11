Football - Ligue Europa : le Slavia à Bordeaux pour la qualification, Jablonec reçoit Rennes pour l'espoir

Le Sparta Prague se déplace à Bordeaux ce jeudi pour l'avant-dernier match de la phase de groupes de la Ligue Europa. Les Tchèques, deuxièmes de la poule C, peuvent se qualifier dès ce soir au stade Atlantique pour la phase finale de la compétition. Ils doivent pour cela obtenir plus de points à l'issue de cette rencontre que le FC Copenhague face au Zénith Saint-Pétersbourg, dans l'autre match du groupe. Dernier avec un petit point, Bordeaux, défait face aux Pragois au match aller (0-1) tentera pour sa part de sauver la face. Avant le match, le coach des Girondins Eric Bedouet a indiqué que le Slavia était le favori du groupe, l'équipe contre laquelle ses joueurs avaient eu le plus de difficultés. Il n'a pas précisé s'il alignerait Jaroslav Plašil.

Cette journée de Ligue Europa est marquée par un autre duel franco-tchèque avec la réception par Jablonec du Stade Rennais. L'enjeu est moins important puisque les deux équipes sont dernières de leur groupe K avec respectivement deux et trois points, loin derrière Astana et le Dynamo Kiev. En cas de victoire, elles peuvent toutefois conserver une mince chance de qualification. A l'aller, au Roazhon Park, les Rennais l'avaient emporté sur le fil grâce à un penalty inscrit en fin de match (2-1).