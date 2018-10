Football - Ligue des Nations : la Tchéquie s'incline à nouveau face à l'Ukraine (0-1)

La sélection tchèque de football s'est inclinée ce mardi face à l'Ukraine à Kiev (0-1) dans le troisième match comptant pour le groupe 1 de la Ligue B des nations, nouvelle compétition organisée par l'UEFA à partir de cette année. La Reprezentace, déjà défaite à l'aller à domicile (2-1) et malgré sa victoire samedi dernier sur la Slovaquie (2-1), ne peut plus prétendre à la première place de la poule, laquelle permet de monter en Ligue A et de disputer un tournoi qualificatif pour l'Euro 2020. La République tchèque tentera de conserver sa deuxième place lors de son dernier match face à la Slovaquie.

Jaroslav Šilhavý endossait pour la deuxième le costume de sélectionneur de la Tchéquie. A l'issue de la rencontre, il était plutôt positif : "Bien sûr nous sommes déçus du résultat, mais pas du jeu proposé. Je crois que nous avons joué un très bon match. Encore meilleur que celui disputé contre la Slovaquie".