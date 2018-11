Football : les Bohemians reçoivent Teplice en ouverture de la 14e journée du championnat

La quatorzième journée du championnat tchèque de football s'ouvre ce vendredi soir par la confrontation entre les Bohemians Prague et Teplice, deux équipes actuellement en difficulté. Actuels neuvièmes, les joueurs de la capitale ont gagné une seule de leurs six dernières rencontres. Ceux du nord de la Bohême, premiers non relégables, ont quant à eux perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.

Ceux qui suivent la Fortuna:liga vivront un weekend particulier puisque cette journée est marquée par le derby de Prague : le Sparta Prague, quatrième du championnat, reçoit dimanche le Slavia Prague, son actuel leader. La veille, les supporteurs auront pu se délecter d'un autre match entre grosses cylindrées du championnat. Le Baník Ostrava, troisième au classement, accueille le second, le Viktoria Plzeň. En cas de victoire, le club de Bohême de l'Ouest, tenant du titre, pourrait reprendre au moins provisoirement la tête du championnat.