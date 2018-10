Football : le Sparta Prague et le Baník Ostrava font de mauvaises opérations

Respectivement troisième et quatrième du championnat tchèque avant la onzième journée, le Sparta Prague et le Baník Ostrava ont réalisé ce samedi de biens mauvaises opérations. Le club de la capitale, qui pouvait au moins temporairement prendre la tête de la Fortuna:liga, a été perdre sur la pelouse de l'avant-dernier, le Sigma Olomouc (0-1). Le Baník Ostrava, de son côté, n'a pu faire mieux qu'un match nul à Mladá Boleslav (2-2).

Des résultats qui font les affaires du Slavia Prague et du Viktoria Plzeň, lesquels sont premiers ex æquo au nombre de points et qui jouent ce dimanche. Le Slavia, actuel leader à la différence de buts, reçoit le promu Příbram. Le Viktoria, tenant du titre, affronte à domicile Teplice.