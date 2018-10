Football : le Slavia Prague et Plzeň tentent de se relancer en championnat après leur défaite en coupes européennes

La 11e journée du championnat tchèque de football s'est ouverte vendredi soir par la victoire de Liberec à Zlín (0-1). Le seul but de la rencontre a été inscrit après que les locaux, qui pouvaient retrouver le trio de tête en cas de succès, ont été réduits à dix suite à l'expulsion de leur joueur argentin Pablo Podio.

En haut de classement, l'attention se portera sur les matchs du Slavia Prague et du Viktoria Plzeň. Le club de la capitale, à l'heure actuelle premier à la différence de buts, reçoit dimanche le promus Příbram et tentera de faire oublier sa défaite en Ligue Europa jeudi au Zénith Saint-Pétersbourg (0-1). La déconvenue de Plzeň a été plus brutale encore en Ligue des Champions face à l'AS Rome (0-5) et les champions de République tchèque en titre auront probablement à cœur de se rassurer devant leur public face à Teplice.

Les autres prétendants au titre, le Sparta Prague et le Baník Ostrava, jouent eux ce samedi, avec des déplacements respectivement à Olomouc et à Mladá Boleslav.