Football : la République tchèque vainqueur en Pologne en amical (1-0)

La sélection tchèque de football s'est imposée jeudi soir à Gdańsk face à la Pologne (1-0). Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 52e minute par le milieu Jakub Jankto, qui a profité d'un contre favorable pour pousser le ballon dans le but vide. Cette victoire confirme cependant l'amélioration observée depuis la reprise en main de la Reprezentace par le sélectionneur Jaroslav Šilhavý, qui a succédé à Karel Jarolím à la tête de l'équipe en septembre. C'est ainsi le deuxième succès enregistrés en trois matchs et de bonne augure avant la réception lundi de la Slovaquie, dans une rencontre comptant pour la Ligue des nations, la nouvelle compétition de l'UEFA.

"Ce qui compte d'abord, c'est la victoire. Nous sommes heureux d'avoir obtenu le précieux scalp d'un adversaire aussi fort et j'espère que nous nous sommes bien mis en chauffe pour le match important qui nous attend face à la Slovaquie", a commenté à l'issue de la confrontation Jaroslav Šilhavý. "Je pense qu'une équipe en confiance est en train de monter", a-t-il ajouté.