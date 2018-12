Football - Éliminatoires de l'Euro 2020 : les Tchèques dans le groupe de l'Angleterre

Dans la course à la qualification pour l'Euro 2020, l'adversaire principal de l'équipe tchèque de football sera l'Angleterre, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde. Les Tchèques sont placés dans le groupe A, une poule de cinq équipes où ils retrouveront, outre les Anglais, les Bulgares, les Monténégrins et les Kosovars. Le tirage au sort s'est déroulé ce dimanche à Dublin en Irlande. Les deux meilleures équipes de chaque groupe seront qualifiées pour l'Euro 2020, où se rendront également quatre sélections selon leurs résultats en Ligue des nations.

Depuis 1993 et la séparation de la Tchécoslovaquie, la Tchéquie n'a jamais manqué un Euro. L'entraîneur Jaroslav Šilhavý, qui a repris la Reprezentace en septembre dernier, espérait surtout tomber dans un groupe de cinq équipes, et non de six équipes, afin de pouvoir organiser des matchs amicaux préparatoires de qualité. Son vœu a été réalisé.