Football - Coupes européennes : Viktoria Plzeň dans le groupe du Real Madrid - le Slavia jouera Bordeaux et Jablonec défiera Rennes

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse et la plus lucrative des coupes européennes, a eu lieu jeudi à Monaco et il n'a pas vraiment été favorable au seul club tchèque engagé dans la compétition, le Viktoria Plzeň. Le champion de République tchèque en titre, actuel leader de son championnat, devra affronter le Real Madrid, qui a remporté cette coupe trois fois consécutivement ces dernières années. Les Tchèques se mesureront aussi à l'AS Rome, où évolue un de leurs compatriotes, l'attaquant Patrik Schick, et aux Russes du CSKA Moscou.

"Mes joueurs souhaitaient tomber sur le Real, donc j'espère qu'ils ne prendront pas peur et qu'ils joueront un bon match contre eux. Pour les fans en République tchèque, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une sorte de récompense pour le titre. C'est tout simplement la meilleure équipe du monde qui nous attend", s'est réjoui Pavel Vrba, l'entraîneur du Viktoria.

En Ligue Europa, le tirage au sort était organisé ce vendredi dans la principauté de Monaco. Le Slavia Prague a été placé dans le groupe C, en compagnie du Zénith Saint-Pétersbourg, du FC Copenhague et des Girondins de Bordeaux. Jablonec échoue pour sa part dans la poule K, avec le Dynamo Kiev et Astana. Les Tchèques du nord-est de la Bohême découvriront aussi le Roazhon Park puisqu'ils joueront également contre le Stade Rennais.