Football - Championnat : le Slavia Prague remporte le derby de Vršovice

Le Slavia Prague a remporté dimanche le derby dit du "roi de Vršovice" face aux Bohemians 1905 (1-0) lors de la neuvième journée du championnat tchèque de football. Les Rouges et Blancs, pourtant souvent en difficulté face aux Kangourous, ont inscrit le seul but de la rencontre en fin de première mi-temps grâce à Jaromír Zmrhal, déjà auteur du but de la victoire jeudi en Ligue Europa face aux Girondins de Bordeaux. Le Slavia, qui n'a pour l'heure concédé qu'une seule défaite cette saison, reprend ainsi la tête de la Fortuna:liga.

Le club devance d'un point le Sparta Prague, vainqueur samedi de Liberec (4-1). Le Viktoria Plzeň, champion en titre, a l'occasion de revenir à hauteur du Slavia ce lundi soir avec son déplacement à Jablonec.