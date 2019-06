Foot - Slavia: Souček rempile mais Ngadeu pourrait partir

Le champion en titre de République tchèque a commencé à faire ses emplettes et a annoncé en ce début de semaine s'être attaché les services de deux défenseurs de Jablonec: Tomáš Holeš et David Hovorka. Les fans attendaient surtout de savoir si le capitaine des rouge et blanc allait rester et la réponse est positive puisque Tomáš Souček a signé un nouveau contrat de cinq ans.

En revanche, l'international camerounais Michael Ngadeu pourrait quitter le club de la capitale tchèque. Selon les dirigeants du Slavia, un club étranger a déjà entamé les négociations. "Mais nous ne voulons pas stresser Michael pendant la CAN", a indiqué le président du Slavia, Jaroslav Tvrdík. Ngadeu et les lions indomptables disputeront leur premier match de la CAN le 25 juin contre la Guinée-Bissau.