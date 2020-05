Foot – Reprise du championnat tchèque : Teplice a remporté le premier match

Après deux mois et demi d’interruption en raison de la crise du coronavirus, la Fortuna Liga, le championnat de République tchèque de football, a donc redémarré samedi avec un match en retard de la 23e journée entre le FK Teplice et le Slovan Liberec. Dans un stade à huis-clos et en respectant les nombreuses mesures d’hygiène, Teplice s’est imposé (2-0) et reste 12e au classement. A la lutte pour les places européennes et pour le Top 6 dans la perspective des play-offs, Liberec reste, lui, stotché à la 7e place.

A l’issue de la rencontre, les acteurs ont reconnu que certaines mesures étaient inutiles à leurs yeux, comme d’entrer masqués sur le terrain avant le coup d’envoi ou le fait pour les entraîneurs de ne pas pouvoir entrer dans le vestiaire avant le match ou à la mi-temps.

Le championnat se poursuivre désormais mardi et mercredi avec la 25e journée au programme de laquelle figurent notamment le déplacement du leader, le Slavia Prague, à Mladá Boleslav et l’affrontement entre le Sparta Prague et le Viktoria Plzeň, deuxième avce huit points de retard.