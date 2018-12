Foot : Plzeň a battu l’AS Rome en Ligue des champions, le Slavia peut aussi se qualifier en Ligue Europa

Le Viktoria Plzeň participera aux 16es de finale de la Ligue Europa au printemps prochain. Le club de Bohême de l’Ouest, champion de République tchèque en titre, a décroché sa qualification en terminant à la troisième place du groupe G grâce à sa victoire obtenue devant son public aux dépens de l’AS Rome (2-1), mercredi soir, dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Déjà qualifiés avant cette dernière journée, le Real Madrid et l’AS Rome terminent aux deux premières places du groupe et disputeront les 8es de finale de la plus prestigieuse des compétions européennes de clubs. Malgré sa victoire surprise (3-0) à Santiago Bernabeu, le CSKA Moscou finit à la dernière place, à égalité de points (7) mais à la défaveur d’une différence de buts particulière défavorable avec Plzeň.

Ce jeudi soir, le Slavia Prague accueille le Zénith Saint-Pétersbourg pour la 6e journée de la Ligue Europa. Face au leader russe du groupe C, un résultat nul suffit au club de la capitale tchèque pour se qualifier pour les 16es de finale. En cas de match nul entre le FC Copenhague et Bordeaux dans l’autre match du groupe, les Tchèques seront également qualifiés même en cas de défaite.

Enfin, Jablonec, troisième représentant tchèque dans les coupes européennes cette saison, se déplace à Kiev pour y affronter le Dynamo. Dernier de son groupe, le club de Bohême du Nord n’a plus aucune chance de qualification.