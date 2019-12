Foot : Pas d'offre "officielle" de l'OGC Nice pour le gardien du Slavia

Le Slavia Prague a indiqué ne pas avoir encore reçu d'offre officielle de la part du club français OGC Nice pour son gardien de but Ondřej Kolář. Le dirigeant du club de la capitale tchèque a indiqué qu'une offre avait été communiquée "à titre indicatif via une agence" et qu'elle serait à hauteur de 8 millions d'euros. Jaroslav Tvrdík précise sur Twitter que "nous voulons au minimum le double".

Les dernières prestations en Ligue des Champions d'Ondřej Kolář ont été très remarquées. Il gardait les cages de la sélection tchèque lors de la dernière défaite en Bulgarie.