Foot : mort de l'international tchèque Josef Šural dans un accident de bus en Turquie

Agé de 28 ans, l'international tchèque Josef Šural est mort dans un accident de bus au retour d'un match en Turquie. L'annonce a été faite par son club, l'Alanyaspor ce lundi. Le jeune joueur et plusieurs de ses coéquipiers effectuaient le trajet retour après un match à l'extérieur quand leur bus a eu un accident. Transporté à l'hôpital, il est décédé des suites de ses blessures. L'attaquant tchèque, ancien joueur du Spart Prague, avait a son compte 20 sélections dans l'équipe nationale tchèque, et un but.

Le président du club turc a expliqué aux médias locaux que le chauffeur se serait endormi ce qui aurait provoqué l'accident. Le conducteur a été arrêté et une enquête a été ouverte.