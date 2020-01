Foot – Mercato : l’attaquant international tchèque Michal Krmenčík s’apprête à signer à Bruges

Après le milieu de terrain du Slavia Prague Tomáš Souček, qui a signé en faveur de West Ham en Premier League, un autre international tchèque s’apprête à quitter la Fortuna Liga, le championnat de République tchèque de football, durant ce mercato hivernal. Ce jeudi, le Viktoria Plzeň a fait savoir qu’il avait autorisé son attaquant Michal Krmenčík à quitter le stage de préparation en Espagne pour se rendre en Belgique, où il doit passer une visite médicale et discuter des termes de son nouveau contrat avec le FC Bruges.

Les dirigeants du club de Bohême de l’Ouest, actuel deuxième du championnat qui reprendra mi-février et où évolue l’attaquant français Jean-David Beauguel, ont indiqué qu’ils avaient reçu une offre « très intéressante et sérieuse ». Actuel leader du championnat de Belgique et reversé en Ligue Europa, le FC Bruges avait déjà recruté le défenseur ivoirien Simon Deli, qui évoluait au Slavia Prague, l’été dernier. Le Genoa et Bordeaux avaient eux aussi manifesté leur intérêt pour Michal Krmenčík dans un passé récent. Trois fois champion avec Plzeň, meilleur buteur du championnat en 2017-2018, le solide attaquant tchèque a également inscrit 8 buts sous le maillot de l’équipe nationale en 23 sélections.