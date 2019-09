Foot : l'Inter Milan ouvre une académie à Prague

Le club de foot italien de l'Inter Milan a décidé d'ouvrir une de ses académies pour jeunes footballeurs à Prague. Le vice-président du club et ancien joueur professionnel Javier Zanetti était dans la capitale tchèque lundi pour annoncer officiellement cette ouverture. Le club aux couleurs bleu et noir a déjà ouvert plus d'une quinzaine d'académies dans le monde, du Guatemala à l'Ukraine, selon les informations disponibles sur son site.

L'Inter avait déjà organisé un camp d'été pour les jeunes au mois de juillet dans la ville tchèque de Trutnov. L'académie de Prague doit commencer à fonctionner à partir du 23 septembre, quelques jours après le déplacement du Slavia Prague sur le terrain de l'Inter en Ligue des Champions.