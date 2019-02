Foot – Ligue Europa : Plzeň et le Slavia jouent leur qualification pour les 8es de finale

Le Viktoria Plzeň et le Slavia Prague affrontent respectivement le Dinamo Zagreb et Genk en Croatie et en Belgique, ce jeudi soir, en matchs retours des 16es de finale de la Ligue Europa de football. A l’aller, la semaine dernière à domicile, Plzeň s’était imposé (2-1), tandis que le Slavia avait concédé un résultat nul (0-0).

En cas de qualification aux dépens du champion de Croatie en titre, le club de Bohême de l’Ouest, qui a disputé la phase de groupes de la Ligue des champions à l’automne dernier, disputera les 8es de finale d’une coupe d’Europe pour la quatrième fois de son histoire. De son côté, le Slavia atteindrait ce stade de la compétition pour la première fois depuis dix-neuf ans. A l’époque, le club pragois avait été éliminé en quarts de finale de la défunte Coupe de l’UEFA par les Anglais de Leeds.