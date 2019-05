Foot – Ligue Europa : Petr Čech aura sa finale rêvée

« Une fin de carrière exceptionnelle » : c’est avec ces mots que Petr Čech a qualifié la finale de la Ligue Europa qui opposera Arsenal, son club actuel, à Chelsea, son ancien club, le 29 mai prochain à Bakou. Le gardien tchèque, qui mettra un terme à sa carrière professionnelle à l’issue de cette saison, a participé, jeudi soir, à la victoire (4-2) des Gunners sur la pelouse du FC Valence en demi-finale retour. A l’aller à Londres, Arsenal s’était déjà imposé (3-1).

Dans l’autre demi-finale, Chelsea, tombeur du Slavia Prague au tour précédent, a éliminé l’Eintracht Francfort aux tirs au but après deux résultats nuls (1-1). Après le Sparta Prague et Rennes au début de sa carrière, Petr Čech a porté le maillot de Chelsea durant onze saisons, avant de rejoindre Arsenal à l’été 2015. Avec les Blues, il a remporté une Ligue des champions (2012) et une Ligue Europa (2013). Depuis Jan Laštůvka et Ondřej Mazuch avec le club ukrainien de Dniepropetrovsk en 2015, aucun joueur tchèque n’a disputé de finale de coupe d’Europe