Foot – Ligue Europa : le Slavia se contente du minimum, Jablonec pratiquement éliminé

Le bilan des clubs tchèques en coupes d’Europe de football cette semaine a été particulièrement maigre. Après la lourde défaite (0-5) concédée par le Viktoria Plzeň contre le Real Madrid mercredi en Ligue des champions, Jablonec est rentré bredouille de son long déplacement au Kazakhstan, où il a été battu par le FC Astana (1-2), jeudi soir, dans le cadre de la 4e journée de la Ligue Europa. Cette défaite laisse le club de Bohême du Nord, qui recevra le Stade rennais lors de la prochaine journée, à la quatrième et dernière place du groupe K avec un seul point au compteur.

De son côté, le Slavia Prague, qui accueillait le FC Copenhague, a dû se contenter d’un résultat nul et vierge (0-0) devant son public. Avec sept points au compteur, le club de la capitale conserve néanmoins la deuxième place du groupe C, avec un point de retard sur le Zénith Saint-Pétersbourg, leader, et deux points d’avance sur son concurrent danois. Les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour les 16es de finale de la Ligue Europa. Pour son prochain match, le 29 novembre, le Slavia se déplacera à Bordeaux.