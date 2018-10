Foot – Ligue Europa : la bonne affaire du Slavia Prague

Le Slavia Prague a battu le FC Copenhague (1-0) jeudi soir au Danemark dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Cette victoire, la deuxième dans la compétition après celle obtenue contre Bordeaux à domicile en septembre, permet au club de la capitale d’occuper la deuxième place du groupe C avec un point de retard sur le Zénith Saint-Pétersbourg.

Second représentant tchèque en lice dans la compétition, Jablonec a dû se contenter d’un résultat nul (1-1) devant son public contre le FC Astana. Avec un total provisoire de deux points, le club de Bohême du Nord figure à la quatrième et dernière place du groupe K, avec trois points de retard sur les Kazakhs et le Dynamo Kiev et deux sur Rennes.