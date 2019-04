Foot – Ligue Europa : Chelsea confond Slavia et Sparta

Peut-être ne s’agissait-il que d’un poisson d’avril… C’est du moins ce qu’espèrent les supporters du Slavia Prague. Le site Internet officiel de Chelsea a en effet mis en vente, lundi, les billets du match retour du quart de finale de Ligue Europa qui doit opposer le club londonien au Slavia en annonçant que l’adversaire serait… le Sparta, qui est le grand rival à Prague du Slavia.

Si les admirateurs du site des Blues ont ensuite réparé l’erreur, le Sparta n’a néanmoins pas manqué de réagir à celle-ci en se moquant de son rival. « Salut les gens de Chelsea. Nous comprenons parfaitement votre confusion, car nous sommes le club le plus célèbre et le plus titré de Prague. Mais cette fois, c’est contre le Slavia que vous jouez. Excusez-nous », pouvait-on ainsi lire en anglais sur le site du Sparta. De son côté, le Slavia, qui recevra Chelsea le 11 avril avant de se déplacer à Londres le 18, n’a pas réagi.

Pour rappel, le Sparta et Chelsea se sont affrontés il y a six ans de cela en 16es de finale de la Ligue Europa. Après une victoire 1 à 0 à Prague, le club londonien s’était qualifié en prolongation au match retour grâce à un but d’Eden Hazard (1-1).