Foot – Ligue des nations : la République tchèque bat la Slovaquie et évite la relégation

La République tchèque a évité la relégation, lundi soir, pour le dernier match de la phase de poules de la Ligue des nations. Elle a battu la Slovaquie voisine en s'imposant sur la plus petite des marges à domicile (1-0), grâce à une réalisation de Patrik Schick (32e).

Les Tchèques n'avaient besoin que d'un point pour éviter la relégation en Ligue C dans la nouvelle compétition de foot. Ils peuvent donc se maintenir dans la Ligue B et ainsi de bénéficier d'une position plus favorable avant le tirage au sort de la phase de qualifications de l'Euro 2020. Ce résultat est également la troisième victoire en quatre matches pour le tout nouveau sélectionneur de la Reprezentace, Jaroslav Šilhavý.