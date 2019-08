Foot – Ligue des champions : le Slavia rêve d’une nouvelle qualification à la phase de groupes

Déjà dernier représentant tchèque en coupes d’Europe cette saison après les éliminations successives des quatre autres clubs en phase éliminatoire, le Slavia Prague affronte le CFR Cluj, ce mardi soir en Roumanie, en match aller des barrages à la Ligue des champions. L’actuel leader du championnat tchèque, quart de finaliste de la Ligue Europa la saison dernière, dispose d’un effectif au complet pour cette rencontre contre le champion de Roumanie.

Avant le match retour qui sera disputé à Prague mercredi prochain, et un an après le Viktoria Plzeň, le Slavia entend se qualifier pour la phase de groupes de la plus lucrative et prestigieuse des compétitions européennes pour la deuxième fois de son histoire, après une première participation en 2007. Ces deux dernières saisons, les Rouges et Blancs ont toutefois échoué à deux reprises dans cette quête.