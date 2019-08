Foot - Ligue des Champions : le Slavia contre Cluj ou le Celtic

Le champion en titre de République tchèque fera son entrée dans le quatrième et dernier tour préliminaire de la prestigieuse et lucrative Ligue des Champions. Après le tirage au sort ce lundi en Suisse, le Slavia Prague sait que son prochain adversaire sera le vainqueur de la rencontre entre les Roumains de Cluj et les Ecossais du Celtic Glasgow.

Le match aller se déroulera à l'extérieur le 20 ou 21 août; le match retour aura lieu à Prague la semaine suivante.