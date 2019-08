Foot – Ligue des champions : le Slavia affrontera Barcelone, Dortmund et l’Inter

Ce sont trois affiches de gala auxquelles auront droit les supporters du Slavia Prague en Ligue des champions cet automne. Tombé dans un groupe particulièrement difficile lors du tirage au sort effectué à Monaco jeudi soir, le champion de République tchèque en titre affrontera en effet le FC Barcelone de Lionel Messi, le Borussia Dortmund et l’Inter Milan.

Le Slavia, qui a éliminé les Roumains du CFR Cluj en barrages mercredi et retrouve ce stade de la compétition pour la première fois depuis douze ans, disputera son premier match en Italie le mardi 17 septembre, avant de recevoir successivement le vice-champion d’Allemagne et le champion d’Espagne respectivement les 2 et 23 octobre. Pour cela, le club pragois ne pourra très probablement plus compter sur les services de son jeune milieu de terrain Alex Král, en partance pour le Spartak Moscou, qui est prêt à débourser 12 millions d’euros pour attirer le jeune international tchèque.