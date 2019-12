Foot – Ligue des champions : le Slavia a achevé son parcours par une défaite à Dortmund

Déjà éliminé et assuré de terminer à la dernière place du groupe F avant même le coup d’envoi, le Slavia Prague a de nouveau été battu sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-2), mardi soir, à l’occasion de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Malgré de nombreuses occasions et devant près de 6 000 de leurs supporters qui avaient fait le déplacement dans le nord de l’Allemagne, les hommes de l’entraîneur Jindřich Trpišovský ont essuyé leur quatrième défaite dans la compétition et achèvent celle-ci avec un total de deux points.

Il n’y a désormais plus de club tchèque en lice en coupes d’Europe cette saison, pas même en Ligue Europa. Par ailleurs, cette victoire permet à Dortmund de décrocher la deuxième place du groupe qualificative pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Borussia accompagne Barcelone, qui s’est imposé à Milan contre l’Inter (2-1), mardi. De son côté, le club italien, troisième, est reversé en Ligue Europa.