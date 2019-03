Foot: le Sparta Prague étrille Plzeň 4-0

Le Sparta Prague se refait une santé dans la Fortuna Liga ces dernières semaines et vient de conforter ce samedi sa troisième place au classement provisoire. Grâce à sa victoire 4-0 à domicile face au Viktoria Plzeň, le club de Daniel Křetínský revient à huit points de ce dernier, deuxième du classement. Le match a dû être momentanément interrompu à cause d'incidents - des supporters de Plzeň ont jeté des pétards et fumigènes dans les gradins, faisant plusieurs blessés. Un homme a été interpellé et risque jusqu'à dix ans de prison.

Le Slavia Prague, leader du championnat national, a l'occasion d'accroître son avance devant Plzeň de trois à six points en cas de victoire à domicile ce dimanche soir face à Ostrava.