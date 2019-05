Foot : le Sparta Prague a un nouvel entraîneur

Václav Jílek sera le nouvel entraîneur du Sparta Prague à compter de la saison prochaine. Agé de 43 ans, le désormais ex-coach du Sigma Olomouc a été présenté à la presse ce jeudi, après avoir signé un contrat de trois ans. Il succède à Michal Horňák, qui avait remplacé Zdeněk Ščasný en avril dernier en raison des résultats décevants du club.

Entre 2011 et 2015, Václav Jílek avait déjà travaillé au Sparta en qualité d’entraîneur-adjoint de l’équipe première. Il avait alors participé à la conquête du dernier titre de champion de République tchèque du Sparta, qui remonte à 2014. Cette saison, le club pragois, qui possède le plus beau palmarès du football tchèque, a une nouvelle fois dû se contenter de la troisième place en championnat, devancé par ses deux grands rivaux : le Slavia Prague, sacré champion, et le Viktoria Plzeň.