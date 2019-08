Foot : le Slavia en Roumanie pour une place en Ligue des Champions

L'équipe du Slavia Prague est depuis dimanche soir en Roumanie où elle affronte mardi le club de Cluj pour une place dans la prestigieuse et lucrative Ligue des Champions.

"C'était un rêve de gagner le titre de champion, en plus nous avons gagné le doublé coupe/championnat, et là nous sommes ici pour réaliser notre prochain rêve et remplir notre prochain objectif", a indiqué l'entraîneur-assistant du Slavia Zdeněk Houštecký.

Le champion tchèque en titre disputera le match aller mardi soir à partir de 21h avant de recevoir le club roumain mercredi prochain dans son stade d'Eden. La dernière participation du Slavia à la Ligue des Champions remonte à 2007.