Foot : le Slavia écrase les Bohemians et conforte sa première place

Dans le derby du quartier pragois de Vřsovice samedi, le Slavia a largement battu les Bohemians 1905 devant son public du stade d'Eden sur le score de 4-0. Le champion en titre conforte ainsi sa première place en tête du championnat national avec 19 points, soit six de plus que Jablonec, deuxième de ce classement provisoire. La septième journée se termine ce dimanche avec entre autres le Viktoria Plzeň qui reçoit Opava et le Sparta qui se déplace à Liberec.

Le Slavia jouera sa place en Ligue des Champions mercredi dans le match retour face à Cluj, qu'il a battu 0-1 en Roumanie mardi dernier.