Foot : le Brésil peut-être à Prague en mars prochain

Ce serait un sacré événement pour le football tchèque : son équipe nationale pourrait affronter le Brésil en mars prochain dans le cadre d’une rencontre amicale. Le président de l’Association tchèque de football, Martin Malík, a confirmé, mardi, l’information de la Radio tchèque selon laquelle « des négociations intensives » sont en cours entre les deux parties.

Deux variantes sont en envisagées : la Reprezentace pourrait accueillir les quintuples champions du monde et Neymar à Prague ou la rencontre pourrait être organisée à l’étranger, probablement alors dans le stade de Wembley à Londres, où les Tchèques seront opposés à l’Angleterre quelques jours plus tôt (le 22 mars) dans le cadre des éliminatoires pour la phase finale de l’Euro 2020. La République tchèque et le Brésil ne se sont plus affrontés depuis décembre 1997 en demi-finales de la Coupe des confédérations.