Foot : Karel Poborský envisagé comme nouveau sélectionneur tchèque

Karel Poborský figure parmi les candidats envisagés par la Fédération tchèque de football comme nouveau sélectionneur de l’équipe nationale après le limogeage de Karel Jarolím mardi, au lendemain de la lourde défaite concédée en Russie (1-5) et du revers concédé à domicile contre l’Ukraine (1-2) lors de la 1ère journée de la Ligue des nations. C’est le quotidien Sport qui, dans son édition de ce mercredi, cite le nom l’ancien joueur de Manchester United, Benfica ou de de la Lazio Rome. Celui-ci ne possède encore aucune expérience d’entraîneur.

Les noms d’autres entraîneurs sont toutefois évoqués pour prendre la tête d’une Reprezentace présentée ces derniers jours par la presse comme la plus faible de l’histoire. Il s’agit notamment de ceux de Jaroslav Šilhavý et de Vítězslav Lavička, respectivement ancien entraîneur du Slavia Prague et actuel entraîneur de l’équipe de République tchèque espoirs.