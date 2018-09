Foot : Jaroslav Šilhavý, nouveau sélectionneur de la Reprezentace

Comme cela était attendu depuis quelques jours déjà, Jaroslav Šilhavý a été nommé nouveau sélectionneur de l’équipe de République tchèque de football. L’ancien entraîneur notamment du Slovan Liberec et du Slavia Prague, deux clubs avec lesquels il a été sacré champion en 2012 et 2017, qui a été également l’assistant des sélectionneurs Karel Brückner et Petr Rada entre 2001 et 2009, succède à Karel Jarolím. En poste depuis l’automne 2016, ce dernier a été démis de ses fonctions après les deux défaites concédées contre l’Ukraine (1-2) en Ligue des nations puis contre la Russie (1-5) en match amical début septembre. Il avait aussi échoué dans sa mission de qualifier la Reprezentace pour la dernière Coupe du monde.

Jaroslav Šilhavý a été présenté à la presse ce mardi. « C’est un honneur et un engagement. La tâche qui nous attend n’est pas simple, mais qu’est-ce qui est simple aujourd’hui ? », a déclaré le nouveau sélectionneur. Celui-ci dirigera ses premiers matchs lors des deux déplacements en Slovaquie et en Ukraine en Ligue des nations, mi-octobre. La République tchèque figure actuellement à la 44e place au classement de la FIFA.