Foot – Euro 2020 : les Tchèques débutent les éliminatoires ce vendredi à Wembley

Quatre jours avant de recevoir le Brésil à Prague, c’est par un autre match de gala à Wembley contre l’Angleterre que l’équipe de République tchèque de football entame, ce vendredi soir, sa campagne de qualification pour la phase finale du championnat d’Europe 2020. Contre un adversaire quatrième de la dernière Coupe du monde et qui n’a plus perdu une rencontre éliminatoire depuis dix ans, la Reprezentace entend créer la surprise et ramener un résultat positif de Londres.

Pour cela, le sélectionneur Jaroslav Šilhavý doit néanmoins se passer des services de son meneur de jeu et capitaine Bořek Dočkal, ainsi que de ceux de son gardien habituellement titulaire Tomáš Vaclík, tous deux blessés.

Placée dans le groupe A, les Tchèques affronteront également la Bulgarie, le Monténégro et le Kosovo dans le cadre de ces éliminatoires. Les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour la phase finale de l’Euro 2020.