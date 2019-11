Foot – Euro 2020 : déjà qualifiés, les Tchèques disputent leur dernier match éliminatoire en Bulgarie

L’équipe de République tchèque de football affronte la Bulgarie à Sofia, ce dimanche (coup d’envoi à 17h30), pour son huitième et dernier match de groupe comptant pour les éliminatoires du championnat d’Europe 2020. Après sa victoire aux dépens du Kosovo (2-1), jeudi dernier, la Reprezentace est déjà qualifiée pour l’Euro, dont elle participera à la phase finale pour la septième fois consécutive en juin prochain.

Suite aux incidents racistes en tribunes qui avaient émaillé, en octobre, la rencontre entre la Bulgarie et l’Angleterre, qui avaient entraîné son interruption à deux reprises, et la sanction infligée par l’UEFA, ce match entre la Bulgarie et la République tchèque se déroule dans un stade à huis clos. A l’aller à Prague, en juin dernier, les Tchèques s’étaient imposés (2-1).