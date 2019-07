Foot : deuxième journée de la Fortuna Liga

Plusieurs rencontres comptant pour la deuxième journée du championnat tchèque se jouent ce dimanche, avec notamment le premier match de la saison à domicile pour les Bohemians 1905, qui accueillent à Prague le FK Mladá Boleslav.

Le FK Teplice recevra quant à lui dimanche soir le tenant du titre, le Slavia Prague, dont deux défenseurs viennent de partir pour le championnat belge. "On ne vas pas se mentir, Simon Deli et Michael Ngadeu sont des joueurs pratiquement irremplaçables pour le Slavia, donc on pourrait avoir notre chance", a déclaré l'entraîneur de Teplice, Stanislav Hejkal.

Après sa deuxième victoire en deux matchs vendredi à Liberec, le Viktoria Plzeň a pris provisoirement la tête du championnat.