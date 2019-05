Foot – Coupe de République tchèque : le Slavia bat Ostrava (2-0)

La finale de la MOL Cup, la coupe de République tchèque de football, opposait le Slavia Prague au Baník Ostrava mercredi soir à Olomouc (Moravie). Tenant du titre et sacré champion de République tchèque dimanche dernier, le Slavia a battu son adversaire 2-0, réalisant le premier doublé du club depuis 1942. Les deux équipes s'étaient affrontées dimanche en championnat et s'étaient quittées sur un résultat nul et vierge de but.

Une victoire aurait qualifié le club de Moravie-Silésie pour la phase préliminaire de la Ligue Europa la saison prochaine. Le club pragois a quant à lui remporté la coupe de République tchèque de football quatre fois par le passé depuis la partition de la Tchécoslovaquie(1997, 1999, 2002 et 2018. Le Baník Ostrava ne l'a remporté qu'une seule fois, en 2005.