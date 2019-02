Foot – Championnat tchèque : Plzeň bat le Slavia et se replace dans la lutte pour le titre

Le Viktoria Plzeň a battu le Slavia Prague (2-0), dimanche soir devant son public, dans le match au sommet comptant pour la 21e journée de la Fortuna Liga, le championnat de République tchèque de football. A neuf journées de la fin de la saison régulière et avant la tenue des play-offs, cette victoire permet au club de Bohême de l’Ouest, champion en titre, de revenir à trois points du Slavia, leader, qui a essuyé sa troisième défaite depuis le début de saison. A noter que le deuxième but du Viktoria a été inscrit à la 82e minute par l’attaquant français Jean-David Beauguel d’une reprise de la tête. Ce jeudi, les deux clubs, derniers représentants tchèques en coupes d’Europe, se déplaceront respectivement à Zagreb et à Genk pour les 16es de finale retours de la Ligue Europa.

Ce lundi, le Sparta Prague se déplace sur la pelouse du Dukla pour y disputer un derby pragois. Une victoire permettrait au Sparta de revenir à la troisième place à hauteur du Baník Ostrava, qui a battu le Slovan Liberec (2-1) samedi.