Foot – Championnat tchèque : le sacre du Slavia retardé

Malgré son succès aux dépens de Jablonec (2-1), mercredi soir dans son stade d’Eden, lors de la 3e journée des play-offs de la Fortuna Liga, le Slavia Prague devra encore patienter pour célébrer le cinquième titre de champion de République tchèque de football de son histoire depuis la partition de la Tchécoslovaquie. En cas de victoire, le Slavia, qui possédait cinq points d’avance sur le Viktoria Plzeň, devait compter sur un faux-pas du club de Bohême de l’Ouest, qui recevait le Sparta Prague, pour être sacré.

Plzeň a toutefois déclassé le Sparta (4-0), qui a essyué la plus lourde défaite de son histoire dans le championnat tchèque, et a ainsi maintenu l’écart avec le leader à cinq points. A deux journées de la fin des play-offs et de la saison, le Slavia n’a toutefois plus besoin que d’un seul point pour décrocher le titre de champion. Dimanche, les Pragois affronteront le Baník à Ostrava, tandis que Plzeň se déplacera à Liberec.