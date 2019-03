Foot – Championnat tchèque : la bonne affaire du Sparta

En attendant le match du Slavia Prague, leader, à Příbram, dimanche soir, le Sparta Prague a réalisé la bonne affaire de la 25e journée de la Fortuna Liga, le championnat de République tchèque de football, en battant le Sigma Olomouc (2-1), samedi devant son public. Cette victoire, acquise grâce à deux penaltys transformés par son milieu de terrain gabonais Guélor Kanga en deuxsième mi-temps, permet au Sparta de revenir à cinq points du Viktoria Plzeň, deuxième et défait à Teplice (1-2) vendredi soir.

A cinq journées de la fin de la saison régulière, qui sera suivie de play-offs pour la première fois de l’histoire, le Slavia Prague possède six points d’avance, et un match en plus à disputer, sur le club de Bohême de l’Ouest, champion en titre.