Foot – Championnat tchèque : Beauguel buteur, Plzeň victorieux

Grâce notamment à un but de son attaquant français David Beauguel en deuxième mi-temps, le Viktoria Plzeň s’est imposé sur la pelouse du Sparta Prague (2-1), mercredi soir, à l’occasion de la 25e journée de la Fortuna Liga, le championnat de République tchèque de football, qui a recommencé après deux mois et demi d’interruption en raison de la crise du coronavirus.

Cette victoire permet au club de Bohême de l’Ouest, deuxième au classement, de rester à huit points du leader, le Slavia Prague, vainqueur de Mladá Boleslav (1-0) mardi soir. De nouveau très décevant, le Sparta, qui a concédé sa huitième défaite de la saison, reste englué à la 9e place, avec trois points de retard sur le Top 6 dans lequel figurent les clubs qui disputeront les play-offs pour l’attribution des places européennes après la saison régulière.

Dans les autres matchs disputés mercredi, les Bohemians Prague ont nettement disposé de Teplice (4-0), tandis que le Slovan Liberec, quatrième, est revenu victorieux de son déplacement à České Budějovice (1-0). Dans un duel entre mal classés, Opava et Karviná n’ont pas pu se départager (0-0). La 26e journée sera disputée samedi et dimanche avec au programme notamment une affiche entre le Slavia et Jablonec, 3e.